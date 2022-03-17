Новосибирск вошел в число городов с наибольшим спросом на новостройки

Новосибирск вошел в пятерку городов России с наибольшим спросом на новостройки, сообщает сервис Циан.

Спрос на новостройки распределен крайне неравномерно: на десять лидирующих по количеству сделок с квартирами городов приходится половина спроса: 49,8%. А на 20 городов-лидеров – уже 63,8% от всего числа ДДУ с жильем.

В лидерах – Москва и Санкт-Петербург, в пятерке лидеров также Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск (3,1%). Из перечисленных городов только Краснодар не является административным центром федерального округа.

Во второй десятке городов-лидеров – только четыре «миллионника» (Пермь, Нижний Новгород, Казань и Красноярск). Активно приобретают новостройки в Барнауле, Ижевске и Владивостоке, в последнем высокому спросу также способствует дальневосточная ипотека.