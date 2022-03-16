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Звезда «Сватов» показала себя без косметики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com

Актриса Олеся Железняк, известная по сериалу «Сваты», опубликовала в Instagram фото без макияжа и произвела впечатление на подписчиков.

Олесе Железняк — 47 лет. Она сделала фото во время прогулки в лесу. На фоне ясного неба она позирует в теплой шапке, водолазке и куртке. Ни фильтров, ни фотошопа на снимке не использовано, что особо порадовало подписчиков актрисы.

Фото: © instagram.com

«Олеся, какая вы хорошенькая и милая!», «Олеся – красотка! В любом образе огонь», «Олеся, какая вы замечательная, талантливая, красивая, милая, трогательная!», «Красота!» — написали комментаторы.

Олесе Железняк снялась почти в 50 фильмах и сериалах, среди самых популярных проектов — сериал «Сваты», где ее героиня Лариса Буханкина появилась с четвертого сезона.

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Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

gtk87

Обоссаться и не встать, торренты в помощь, а Украина лишиться выручки. Напугали ежа жопой.

krasprol

Ну совсем володина не уважают!
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