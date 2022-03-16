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Хакеры взломали сайты Арбитражных судов в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сайт Арбитражного суда Новосибирской области и ряда других регионов подверглись атаке хакеров, на экранах при открытии появлялись надписи оскорбительного характера в отношении президента России Владимира Путина и россиян.

Затем сайты Арбитражных судов разных регионов, например, Томской области, Красноярского края, просто перестали открываться. При этом  головной сайт kad.arbitr.ru работает без сбоев. 

В начале марта этого года хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств. Кибератакам подверглись, в частности, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзор.

В конце января министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь сообщал о том, что интернет-сервисы регионального правительства подверглись DDoS атаке мощностью до 12 гб/сек. Особенно пострадали медицинские сервисы и единый колл-центр 112.


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Сибирь #Новосибирск #Томск
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