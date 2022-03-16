НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров высказался о «непоколебимой воле» Илона Маска

Источник:
Sibnet.ru
423 0
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink.

«Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств». 

Также предприниматель опубликовал в Twitter пост, в котором он вызвал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина.

Еще по теме
Белый дом шутливо ответил на санкции России против Байдена
США закрыли двери НАТО для Украины
Россия покинула Совет Европы
Лавров назвал главную цель переговоров с Украиной
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru