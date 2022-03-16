Кадыров высказался о «непоколебимой воле» Илона Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение американского предпринимателя Илона Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink.

«Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».

Также предприниматель опубликовал в Twitter пост, в котором он вызвал на поединок в единоборствах президента России Владимира Путина.