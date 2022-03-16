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США закрыли двери НАТО для Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Невступление Украины в Североатлантический альянс не следует воспринимать как уступку по отношению к России, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что нужно признать — Украине не стать членом НАТО. «Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти», — цитирует ТАСС Зеленского.

По словам, Блинкена — это не уступка России. «Это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что еще до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО»,— сказал он.

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Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, и до последнего времени настаивала на полноценном членстве.

Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток.
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