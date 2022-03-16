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Россия покинула Совет Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ziko / CC BY-SA 3.0

Россия вышла из Совета Европы, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил соответствующее письмо генеральному секретарю организации, об этом сообщил в Telegram глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой.

«Вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну», — отметил он.

По словам Толстого, Россия покидает Совет Европы «по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение». Он также подчеркнул, что в связи с «беспрецедентным политическим и санкционным давлением» Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию.

После выхода из Совета Европы Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека. Это разработанный в 1950 году документ предусматривает: право на жизнь; запрет пыток; запрет рабства; право на свободу; право на справедливое судебное разбирательство.

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Всего в Совет Европы входили 47 государств.

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Политика #Мир #Россия
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