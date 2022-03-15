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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал главную цель переговоров с Украиной

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба ООН

Москва в ходе переговоров с Киевом добивается нейтрального статуса Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

«Переговоры, которые сейчас продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило», — сказал Лавров.

Глава российского МИД также уточнил, что Украина должна отменить все дискриминационные ограничения, которые ранее были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ.

«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса», — подчеркнул Лавров.

Москва и Киев 15 марта возобновили очередные переговоры после технического перерыва. Стороны провели три раунда встреч очно в Белоруссии, после чего состоялся четвертый раунд общения по видеосвязи.

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Политика #Россия #Мир
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