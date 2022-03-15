Запущен новый этап программы кешбэка за туры по России

Новый этап программы кешбэка за туры по стране стартовал в России с 15 марта, сообщает Ростуризм. Ранее второе окно продаж по акции в 2022 году было запланировано на осень.

Акция продлится до 1 мая 2022 года, отправиться в путешествия по стране можно в период с 15 марта по 1 июля. Отмечается, что запуск программы поможет туристам более доступно отдохнуть внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Условия программы остались прежними. В ней участвуют поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тысяч рублей.

Предыдущий этап программы был запущен 18 января 2022 года и завершился досрочно. По данным Ростуризма, россияне около 800 тысяч раз воспользовались программой туристического кешбэка, сумма возврата средств составила около 2,9 миллиардов рублей.