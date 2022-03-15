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Аэропорт Барнаула удвоит пропускную способность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Belonogow / CC BY-SA 3.0

Новый аэровокзальный комплекс, строительство которого запланировано в аэропорту Барнаула, сможет обслуживать более 1 миллиона пассажиров в год, сейчас он обслуживает 530 тысяч человек ежегодно, сообщили власти региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор «Новапорт Холдинга» Сергей Рудаков подписали инвестиционное соглашение по развитию аэропортового комплекса, в соответствии с которым планируется проектирование и строительство нового терминального комплекса для внутренних воздушных линий площадью 8,5 тысячи квадратных метров.

Проектирование с учетом конкурсных процедур стартует ориентировочно в июне текущего года и с учетом прохождения госэкспертизы займет около двух лет. Непосредственно строительно-монтажные работы также будут проведены в течение двух лет.

Параллельно в 2025 году при участии средств инвестора начнется проектирование новой взлетно-посадочной полосы. Ее строительство пройдет за счет средств федерального бюджета. Весь комплекс работ завершится к 2028 году.

Сергей Рудаков подчеркнул, что ситуация в экономике и международном авиасообщении не повлияет на успешную реализацию проекта.

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Экономика #Алтайский край #Транспорт и дороги
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