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Власти рассказали о росте цен на лекарства в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на лекарства в марте вырос на 38%, при этом выросли цены, больше всего на инсулиносодержащие препараты —на 34%, сообщает пресс-центр мэрии города.

С начала марта спрос на аптечные препараты повысился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

За две недели было продано аптечных товаров на сумму 108 миллионов рублей. Сейчас в филиалах аптеки сформирован товарный запас медикаментов на сумму свыше 330 миллионов рублей.

Из них 41 % приходится на препараты отечественного производства (запасов сделано примерно на 60 дней), остальные 59 % – зарубежного (на 44 дня). Каких-либо сообщений, писем от поставщиков об изменении режима отгрузок не поступало.

«Мы имели двухмесячный запас, но при повышенном спросе фактически в два раза данные позиции стали дефектурными. Провели переговоры, ожидаем на неделе поступления от двух иностранных производителей. Люди не испытывают дефицита препаратов, а приобретают впрок», – рассказал Гришунин.

В целом рост цен по всей номенклатуре аптечных товаров с начала марта составил 11%. По лекарственным препаратам – от 4 до 7%. Наибольший рост цен – на инсулиносодержащие препараты. Цены выросли на 34%.
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