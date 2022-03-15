Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось впервые за 8 лет

Чернореченское водохранилище Крыма заполнилось водой на 94,7% после разблокирования Крымского канала, сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем — 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали РИА Новости в департаменте.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена: украинские власти построили дамбу. Полуостров испытывал острый дефицит воды.

Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине.