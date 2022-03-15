НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось впервые за 8 лет

Источник:
РИА Новости
892 0
Фото: 17Rising17 / CC BY-SA 3.0

Чернореченское водохранилище Крыма заполнилось водой на 94,7% после разблокирования Крымского канала, сообщает пресс-служба департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем — 64,2 миллиона кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали РИА Новости в департаменте.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена: украинские власти построили дамбу. Полуостров испытывал острый дефицит воды.

Разблокировать канал удалось после начала специальной военной операции на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
Еще трое военных из Тувы погибли на Украине
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
Киев посчитал неприемлемыми требования России
Москва и Киев поставили переговоры «на паузу»
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (0)
Картина дня
Белый дом заявил о полном уничтожении российской экономики
Киев посчитал неприемлемыми требования России
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось впервые за 8 лет
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
49
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru