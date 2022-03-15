QR-коды отменят в новосибирских учреждениях культуры и спорта

QR-коды не будут действовать при посещении культурных и спортивных мероприятий, а также детских центров и гостиниц, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

С 18 марта не требуется предъявление QR-кода при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и других учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат, баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц.

С 1 апреля не требуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий.

Сохраняются все ранее установленные условия работы: заполняемость объектов, дистанцирование, соблюдение масочного режима.