Девушка с плакатом ворвалась в прямой эфир Первого канала

Девушка с плакатом вбежала в студию во время прямого эфира программы «Время», когда в кадре находилась ведущая Екатерина Андреева.

Девушка вбежала в кадр сначала за спину Екатерины Андреевой, а затем показала плакат на камеру, где помимо прочего сообщалось: «Вам здесь врут». Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд.



Ведущая на происходящее никак не отреагировала и продолжала вести эфир. «Я вам говорила, стой, как скала. Что бы не случилось, стой, как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги», — сказала Андреева в Instagram.

«В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре. Ведется служебная проверка», — сообщили РБКв пресс-службе «Первого канала».

В соцсетях распространилась информация, что девушка с плакатом — редактор новостей Марина Овсянникова и сейчас она якобы задержана и находится в ОВД.