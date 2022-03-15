Девушка с плакатом ворвалась в прямой эфир Первого канала

Девушка с плакатом вбежала в студию во время прямого эфира программы «Время», когда в кадре находилась ведущая Екатерина Андреева.
Девушка вбежала в кадр сначала за спину Екатерины Андреевой,
а затем показала плакат на камеру, где помимо прочего сообщалось: «Вам здесь
врут». Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд.
Ведущая на происходящее никак не отреагировала и продолжала вести эфир. «Я вам говорила, стой, как скала. Что бы не случилось, стой, как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги», — сказала Андреева в Instagram.
«В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре. Ведется служебная проверка», — сообщили РБКв пресс-службе «Первого канала».
В соцсетях распространилась информация, что девушка с плакатом — редактор новостей Марина Овсянникова и сейчас она якобы задержана и находится в ОВД.
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