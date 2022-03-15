Киев посчитал неприемлемыми требования России

Некоторые из российских требований к Украине на переговорах — совершенно неприемлемы, например те, «которые касаются определенных территориальных претензий», заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

По другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», цитирует ТАСС Жовкву. «Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — добавил он.

По его словам, во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в переговорах делегаций РФ и Украины взята техническая пауза до вторника.