Киев посчитал неприемлемыми требования России

Некоторые из российских требований к Украине на переговорах — совершенно неприемлемы, например те, «которые касаются определенных территориальных претензий», заявил замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
По другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», цитирует ТАСС Жовкву. «Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — добавил он.
По его словам, во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».
Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в переговорах делегаций РФ и Украины взята техническая пауза до вторника.
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