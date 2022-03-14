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Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Перебои в работе маркетплейса Wildberries могли быть вызваны целенаправленной хакерской атакой с использованием вируса-шифровальщика.

Предположительно, Wildberries стал жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin. В результате администрация не может восстановить полноценную работу сайта вот уже 10 часов.

Ранее в понедельник Wildberries уведомил своих пользователей об ошибках в работе своих сервисов. При этом в сообщении компании подчеркивалось, что трудности носят сугубо технический характер, над их исправлением уже работают.

Клиенты пожаловались, что из личного кабинета пропала информация обо всех покупках, а оформить заказы невозможно. Согласно данным сервиса Downdetector, 49% пользователей зафиксировали проблемы с доступом в приложение, у 40% есть трудности с отслеживанием заказа, у 11% есть сложности с веб-сайтом.

Wildberries — крупный международный маркетплейс, где представлены товары разных категорий. Магазин работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.

Известно, что группировка OldGremlin базируется в России, ей принадлежит рекорд по максимальной сумме запрашиваемого выкупа — в 2021 году они рассчитывали получить от жертвы 250 миллионов рублей.

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Топ комментариев

c2h5oh76

очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты

ponhik78

А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.

sib_man9

а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать

mosquito__2010

Те 180 наемников с кучей оружия которых одним разом по Львовской области под развалинами дома похоронили...
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