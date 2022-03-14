Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик

Перебои в работе маркетплейса Wildberries могли быть вызваны целенаправленной хакерской атакой с использованием вируса-шифровальщика.

Предположительно, Wildberries стал жертвой взлома и атаки вирусом-шифровальщиком хакерской группировки OldGremlin. В результате администрация не может восстановить полноценную работу сайта вот уже 10 часов.

Ранее в понедельник Wildberries уведомил своих пользователей об ошибках в работе своих сервисов. При этом в сообщении компании подчеркивалось, что трудности носят сугубо технический характер, над их исправлением уже работают.

Клиенты пожаловались, что из личного кабинета пропала информация обо всех покупках, а оформить заказы невозможно. Согласно данным сервиса Downdetector, 49% пользователей зафиксировали проблемы с доступом в приложение, у 40% есть трудности с отслеживанием заказа, у 11% есть сложности с веб-сайтом.

Wildberries — крупный международный маркетплейс, где представлены товары разных категорий. Магазин работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.

Известно, что группировка OldGremlin базируется в России, ей принадлежит рекорд по максимальной сумме запрашиваемого выкупа — в 2021 году они рассчитывали получить от жертвы 250 миллионов рублей.