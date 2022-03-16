Wildberries восстановил еще часть данных покупателей

Wildberries после глобального сбоя исправил свыше 90% ошибок в работе сайта и приложений. Оставшиеся технические неполадки маркетплейс обещает устранить в «ближайшее время».

По данным сервиса Downdetector, количество ошибок в работе приложений и сайта Wildberries 16 марта снизилось в 16 раз по сравнению с 14 марта, когда произошел сбой. Тем не менее, пользователи продолжают жаловаться на проблемы.

Так, на сайте и в фирменном приложении недоступны разделы «Избранное», «История операций», в разделе «Доставка» отображаются не все текущие заказы. У кого-то сбросилась авторизация и войти в личный кабинет не удается.

В среду, 16 марта сотрудникам Wildberries аннулированы пароли и выдаются новые. В связи с этим возникают паузы в работе пунктов выдачи. Но компания автоматически увеличила срок хранения товаров, а также срок возврата товаров надлежащего качества.

Маркетплейс сообщил, что запустил внутреннее расследование инцидента, а все собранные данные передаст правоохранительным органам.

В сообщении Wildberries подчеркивается, что персональная и финансовая информация пользователей в ходе сбоя не пострадала. Данные банковских карт надежно защищены в соответствии с международным стандартом Payment Card Industry Data Security Standard, что гарантирует их безопасность.

По неофициальным данным, Wildberries стал жертвой хакерской атаки с использованием вируса-шифровальщика, который «скрыл» данные маркетплейса.