Wildberries опроверг данные о сбое сервиса

Компания Wildberries опровергла информацию о сбое в работе, сообщил представитель пресс-службы ретейлера.

В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают. Судя по данным сайта Downdetector, проблемы по всей России.

Пользователи оставляют жалобы во всех соцсетях онлайн-площадки. Многие открыли сайт и не увидели свои оплаченные заказы, не смогли отследить время доставки.

«Информация о сбое не соответствует действительности: заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме, изменений нет. Отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, но в ближайшее время они будут исправлены», — сказал ТАСС представитель компании.