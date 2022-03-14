НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries опроверг данные о сбое сервиса

Источник:
Sibnet.ru
347 0
Фото: © Sibnet.ru

Компания Wildberries опровергла информацию о сбое в работе, сообщил представитель пресс-службы ретейлера.

В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают. Судя по данным сайта Downdetector, проблемы по всей России.

Пользователи оставляют жалобы во всех соцсетях онлайн-площадки. Многие открыли сайт и не увидели свои оплаченные заказы, не смогли отследить время доставки.

«Информация о сбое не соответствует действительности: заказы в пунктах выдачи и через курьеров выдаются в стандартном режиме, изменений нет. Отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, но в ближайшее время они будут исправлены», — сказал ТАСС представитель компании.

Еще по теме
Пользователи столкнулись со сбоем в работе Wildberries
«ВКонтакте» запустил опцию создания интернет-магазинов
ФАС попросили проверить цены на корм для животных
Определен перечень запрещенных к вывозу из России товаров
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозная погода ожидается на неделе в Забайкалье
Житель Приангарья получил 22 года за насилие над дочерью
Омские ученые примут участие в разработке больших беспилотников
Ученые создали светящиеся белки для обнаружения онкомаркеров
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
49
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
39
США признали наличие биолабораторий на Украине
39
Германия откажется от нефти и угля из России
Sibnet.Ru