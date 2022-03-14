Трагедия шоу-бизнеса: звезды оплакивают Instagram

Массовая миграция звезд из Instagram в другие соцсети началась за несколько недель до официального объявления Роскомнадзора о блокировке. Но за сутки до дня икс горечь артистов и блогеров, зарабатывающих на площадке, достигла апогея. Для многих это стало настоящей трагедией.

Из официально заявления Роскомнадзора:

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети <…> Instagram прекратит работу на территории России с 00 часов 14 марта»

Побег из Instagram

О возможном отключении Instagram в России заговорили после первых санкций Запада из-за ситуации на Украине. Артисты и блогеры начали предлагать своей многомиллионной аудитории перейти в Telegram или «ВКонтакте».

Сначала эти призывы сопровождались шутками. Мол, «если что, вот моя телега». Но «если что» случилось в реальности. В пятницу, 11 марта, Роскомнадзор дал два дня пользователям Instagram на сохранение своего контента и информирование подписчиков.

В выходные знаменитостям было не отдыха. Они придумывали всевозможные способы увести аудиторию в другие соцсети. Ольга Бузова разыгрывала 500 тысяч рублей среди тех, кто подпишется на ее Telegram, блогеры помельче разыгрывали пылесосы, Ксения Бородина давила на эмоции, называя новых подписчиков самыми преданными, а Тимати с миллионом подписчиков VK иронизировал над происходящим.

Рейтинг звезд по числу подписчиков:

Ольга Бузова — 23,2 миллиона в Instagram и 760 тысяч в Telegram

Гусейн Гасанов — 21 миллион в Instagram и 1,3 миллиона в Telegram

Настя Ивлеева — 18,9 миллиона в Instagram и 670 тысяч в Telegram

Ксения Бородина — 18,2 миллиона в Instagram и 1,2 миллиона в Telegram

Тимати — 18 миллионов в Instagram и 1,1 миллиона в VK

Жизнь рухнула

«Я не боюсь признаться, что Instagram для меня не просто социальная сеть, это ЖИЗНЬ. Там я делилась с подписчиками всем… Меня жестко накрыло. Я уже час плачу. У меня потеряется связь с огромной аудиторией, которая меня вдохновляла и мотивировала», — сказала Бузова за час до официальной блокировки Instagram.

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Об искренности слез из-за боли утраты канала связи с аудиторией судить подписчикам. А в более осязаемых смыслах терять знаменитостям есть что. По данным Cosmopolitan за 2021 год, артисты в среднем получали за один рекламный пост в Instagram от 300 тысяч до 2 миллионов рублей.

Причем самая дорогая реклама отнюдь не у плачущей Бузовой, а у Егора Крида с 14 миллионами подписчиков в Instagram. В Telegram к нему перешли чуть меньше 400 тысяч человек.

Если к блокировке Instagram и растерянным при переходе в другие соцсети подписчикам добавить уход из России люксовых брендов, которые мелькали в звездных постах, их кошельки могут заметно похудеть.

Из-за закрытия Instagram в России пострадают более тысячи блогеров-миллионников, сказал в интервью РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зык.

Прояснилось

«Проснулась. Первым делом тянусь за телефоном, врубаю vpn, включаю Инстаграм. Пашет. Как стыдно. <…> Время и так сложное для всех, я, малодушная, панику развела, выклянчивала подписчика мигрировать в телегу и контакт. Всю жизнь талдычу, что, насильно мил не будешь - не навязывайся, не заискивай. И первая же посыпалась. С каких пор я стала такой жадной и тщеславной? Как это произошло? Я не заметила. Стыдно», — написала в Telegtam актриса Лукерья Ильяшенко уже после блокировки Instagram.

Другие звезды и блогеры тоже «вытерли слезы» и в обход блокировки продолжили публиковать в Instagram посты.

«Мне кажется, мы так Новый год не ждали. 00.00», — пошутила Ксения Бородина после того, как убедилась в работе Instagram с VPN после официальной блокировки.

Несмотря на блокировку, почти 150 тысяч пользователей соцсети в опросе телеграм-канала Ксении Собчак «Кровавая Барыня» сообщили, что у них продолжает работать Instagram без VPN. Но блогеры жалуются, что охваты их публикаций все-таки упали примерно в два раза.