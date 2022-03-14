Более 7 млн рублей выделят Забайкалью для сдерживания цен на хлеб

Правительство России выделит субсидии производителям хлеба в размере 7,7 миллиона рублей, сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.

«Производителям хлебобулочных изделий предоставят меру поддержки, направленную на сдерживание роста цен. Забайкальскому краю для этих целей из федерального бюджета направят 7,75 миллиона рублей. Это позволит компенсировать часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий», — сказал Бочкарев.

Эта мера позволит сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную цену на хлеб и булочки. Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.