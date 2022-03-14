НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Более 7 млн рублей выделят Забайкалью для сдерживания цен на хлеб

Источник:
Sibnet.ru
256 2
Фото: © Sibnet.ru

Правительство России выделит субсидии производителям хлеба в размере 7,7 миллиона рублей, сообщил министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.

«Производителям хлебобулочных изделий предоставят меру поддержки, направленную на сдерживание роста цен. Забайкальскому краю для этих целей из федерального бюджета направят 7,75 миллиона рублей. Это позволит компенсировать часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий», — сказал Бочкарев.

Эта мера позволит сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную цену на хлеб и булочки. Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в министерство сельского хозяйства Забайкальского края.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли.

Еще по теме
Циклон из Монголии принесет снег в Забайкалье
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье
Военнослужащий из Читы погиб на Украине
Шесть сибирских регионов вошли в топ по кредитному благополучию
смотреть все
Сибирь #Забайкалье #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
info.sibnet.ru
Фильмы и кинозалы: жизнь после санкций
06.03.2022 21:32
info.sibnet.ru
«Одиннадцать молчаливых мужчин»: наши футболисты англичан наказали
18.02.2022 10:12
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
Sibnet.Ru