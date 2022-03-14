Зеленский потребовал встречи с Путиным

Представители Киева на переговорах с делегацией Москвы прилагают все усилия все усилия для организации встречи лидеров Украины и России, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Ежедневно в видеоформате говорят представители делегаций наших стран. Задача нашей делегации — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов», — цитирует РБК Зеленского.

По его словам, Украина добивается «действенных» гарантий безопасности, а не как в случае с Будапештским меморандумом (документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия) или отказом в бесполетной зоне над страной.

В Кремле говорят, что встреча Путина и Зеленского «концептуально возможна». Но сначала должны выполнить работу российская и украинская делегации, чтобы «президенты встречались ради результата», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава российского МИДа Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможности переговоров президентов, отметил, что это не должна быть «встреча ради встречи» — контакт нужно организовывать, чтобы зафиксировать конкретные договоренности.