Концертная запись BTS выбилась в лидеры российского проката

Концерт корейской группы BTS за один день собрал в прокате больше денег, чем остальные фильмы за целый уикенд.

В отсутствие свежих голливудских релизов в российский прокат вышел концертный проект «BTS: Permission to Dance: On Stage – Seoul». Его показ был заявлен на один день – 12 марта. По данным ComScore, шоу собрало 67,01 миллиона рублей в 220 кинотеатрах. Было продано больше 45 билетов, причем средняя стоимость их составила 1482 рубля.

Топ лидеров проката среди фильмов почти не изменился с предыдущей недели. На втором мете после шоу BTS — «Анчартед: На картах не значится». Фильм собрал 60,7 миллиона рублей в выходные пятой недели проката.

Третье место у российской комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Его касса — 39,6 миллиона. Далее следует «Бэтмен» — фильм собрал больше 31 миллиона в странах СНГ, без проката в России.

Единственная зарубежная киноновинка, американский боевик «Наемник», не вошел в пятерку лидеров проката.