Новый участник вылетел из шоу «Звезды в Африке 2»

Третий выпуск шоу «Звезд в Африке» разделил звезд на два лагеря, проект покинул один из новых участников, актер Владимир Сычев.

В новом выпуске на шоу пришел актер из сериала «Жуки» Максим Лагашкин. Вместе с Натальей Рудовой и Валей Карнавал он принял участие в испытании, где каждый отвечал на вопросы из школьной программы, когда на них сыпали жуков, червяков и крокодилов.

В итоге Валя Карнавал смогла ответить только на один вопрос, про то, что Земля вращается вокруг Солнца. Она не смогла правильно назвать дату полета в космос Юрия Гагарина. Также она не ответила на вопрос о количестве континентов.

Рудова не смогла ответить ни на один из трех вопросов. Она перепутала, где находится Антарктида, не смогла решить пример. Лагашкин угадал только сколько детей у Аллы Пугачевой.

Но претендентами на выбывание стали совсем другие участники. Звезды проголосовали против актера из «Физрука» Владимира Сычева и юмориста Олега Верещагина. В итоге Верещагин смог победить в испытании и остаться, а Сычев, который только во втором выпуске пришел в проект, выбыл.

Верещагин после возвращения отметил, что против него голосовала организованная группа молодежи — Валя Карнавал, Саша Стоун и Анатолий Цой, поэтому он предложил Алене Водонаевой создать свою «ячейку», чтобы избавиться от молодых конкурентов.