Новый участник вылетел из шоу «Звезды в Африке 2»

Третий выпуск шоу «Звезд в Африке» разделил звезд на два лагеря, проект покинул один из новых участников, актер Владимир Сычев.
В новом выпуске на шоу пришел актер из сериала «Жуки» Максим Лагашкин. Вместе с Натальей Рудовой и Валей Карнавал он принял участие в испытании, где каждый отвечал на вопросы из школьной программы, когда на них сыпали жуков, червяков и крокодилов.
В итоге Валя Карнавал смогла ответить только на один вопрос, про то, что Земля вращается вокруг Солнца. Она не смогла правильно назвать дату полета в космос Юрия Гагарина. Также она не ответила на вопрос о количестве континентов.
Рудова не смогла ответить ни на один из трех вопросов. Она перепутала, где находится Антарктида, не смогла решить пример. Лагашкин угадал только сколько детей у Аллы Пугачевой.
Но претендентами на выбывание стали совсем другие участники. Звезды проголосовали против актера из «Физрука» Владимира Сычева и юмориста Олега Верещагина. В итоге Верещагин смог победить в испытании и остаться, а Сычев, который только во втором выпуске пришел в проект, выбыл.
Верещагин после возвращения отметил, что против него голосовала организованная группа молодежи — Валя Карнавал, Саша Стоун и Анатолий Цой, поэтому он предложил Алене Водонаевой создать свою «ячейку», чтобы избавиться от молодых конкурентов.
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
лачиновС такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...
DisobedientГрабь награбленное. Это хорошо, что их там давят. Есть справедливость на свете. Тех кто считал их своими...