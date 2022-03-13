НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новый участник вылетел из шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
366 1
Фото: © ТНТ

Третий выпуск шоу «Звезд в Африке» разделил звезд на два лагеря, проект покинул один из новых участников, актер Владимир Сычев.

В новом выпуске на шоу пришел актер из сериала «Жуки» Максим Лагашкин. Вместе с Натальей Рудовой и Валей Карнавал он принял участие в испытании, где каждый отвечал на вопросы из школьной программы, когда на них сыпали жуков, червяков и крокодилов.

В итоге Валя Карнавал смогла ответить только на один вопрос, про то, что Земля вращается вокруг Солнца. Она не смогла правильно назвать дату полета в космос Юрия Гагарина. Также она не ответила на вопрос о количестве континентов.

Рудова не смогла ответить ни на один из трех вопросов. Она перепутала, где находится Антарктида, не смогла решить пример. Лагашкин угадал только сколько детей у Аллы Пугачевой.

Но претендентами на выбывание стали совсем другие участники. Звезды проголосовали против актера из «Физрука» Владимира Сычева и юмориста Олега Верещагина. В итоге Верещагин смог победить в испытании и остаться, а Сычев, который только во втором выпуске пришел в проект, выбыл.

Верещагин после возвращения отметил, что против него голосовала организованная группа молодежи — Валя Карнавал, Саша Стоун и Анатолий Цой, поэтому он предложил Алене Водонаевой создать свою «ячейку», чтобы избавиться от молодых конкурентов.

Еще по теме
Марафон фильмов про Бонда пройдет на ТВ-3
Российских зрителей лишили официальных трансляций «Формулы‑1»
Второй сезон сериала «Год культуры» выйдет 21 марта
Школьница спела «Je t'aime» на «Голосе» и рассорила жюри
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мэр Новокузнецка придумал замену McDonald’s
Новосибирского полицейского обвинили в изнасиловании падчерицы
Бюджетникам и многодетным в Красноярске власти помогут гасить ипотеку
Пятизвездочный отель достроят на Алтае в 2022 году
Самое популярное
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (1)
Картина дня
Володин призвал бизнес не наживаться на людях
Эксперт предложил меры для выравнивания курса доллара
Минобороны показало видео удара вертолетов по бронетехнике ВСУ
Лунный грунт оказался крайне опасен для человека
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Disobedient

Грабь награбленное. Это хорошо, что их там давят. Есть справедливость на свете. Тех кто считал их своими...
Sibnet.Ru