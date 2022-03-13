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Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Госдумы РФ

Сегодня бизнесу необходимо пересмотреть подходы и искать решения, которые снимут проблемы, появившиеся из-за санкций, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, в сложившейся ситуации «кто-то отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев Донбасса, а кто-то едет пережидать непростое время за границу или, оставаясь здесь, повышает цены для своих сограждан».

«Тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний», — отметил спикер Госдумы.

«Наши солдаты и офицеры воюют, отдавая свои жизни за безопасность России, за возможность иметь будущее. Спасают наших граждан, соотечественников, проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, от националистов. В это непростое время необходимо внимательнее относиться друг к другу. Помогать», — заявил Володин.

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