НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Мэр Новокузнецка придумал замену McDonald’s

Источник:
Sibnet.ru
400 3
Фото: Luke

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сказал в радиоэфире, что McDonald’s можно заменить брендом «котлеты по-русски».

Во вторник корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. 9 марта было объявлено о приостановке работы ряда ресторанов KFC в России.

Мэр предложил собрать иностранные сети ресторанов, чтобы придумать план действий. Возможно, нужно переделать эти общепиты под русские.

«Может быть уже сейчас перепрофилировать их под какой-то новый бренд чисто российский, либо русский, либо еще какой-то. Ну не McDonald’s, а, наверное, там котлеты по-русски, бутерброд с котлетой, что-то надо делать такое», — заявил Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром».

Еще по теме
Спрос на кузбасский уголь сохранился на мировых рынках
Кузбасс переименовали в КуZбасс
Шесть сибирских регионов вошли в топ по кредитному благополучию
Авто протаранило судью на гонках в Кузбассе. ВИДЕО
смотреть все
Сибирь #Кузбасс #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
11.03.2022 22:34
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
info.sibnet.ru
Фильмы и кинозалы: жизнь после санкций
06.03.2022 21:32
info.sibnet.ru
«Одиннадцать молчаливых мужчин»: наши футболисты англичан наказали
18.02.2022 10:12
Самое популярное
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
49
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
38
США признали наличие биолабораторий на Украине
37
Германия откажется от нефти и угля из России
Sibnet.Ru