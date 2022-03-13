Мэр Новокузнецка придумал замену McDonald’s

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сказал в радиоэфире, что McDonald’s можно заменить брендом «котлеты по-русски».

Во вторник корпорация McDonald's сообщила, что временно закроет все свои рестораны в России и приостановит все операции на рынке РФ из-за событий вокруг Украины. 9 марта было объявлено о приостановке работы ряда ресторанов KFC в России.

Мэр предложил собрать иностранные сети ресторанов, чтобы придумать план действий. Возможно, нужно переделать эти общепиты под русские.

«Может быть уже сейчас перепрофилировать их под какой-то новый бренд чисто российский, либо русский, либо еще какой-то. Ну не McDonald’s, а, наверное, там котлеты по-русски, бутерброд с котлетой, что-то надо делать такое», — заявил Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром».