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Трамп предупредил об угрозе мировой войны из‑за Украины

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © The White House

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к третьей мировой войне, потому что сейчас «некому поговорить» с президентом России Владимиром Путиным.

«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — это я. Никто не был так суров с Россией, как я», — приводит «Коммерсантъ» слова Трампа.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине. По его мнению, это грозило бы третьей мировой войной. Однако США готовы будут защитить территорию НАТО, отмечал американский президент.

Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. На этом фоне Киев и Москва проводят переговоры.

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Политика #Мир #Конфликты #Военная политика
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