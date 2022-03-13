Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в России

Снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим, его максимальный потенциал — 3-4 рубля за литр, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. Бензин там подешевел почти на четверть. Вслед за этим постепенно начали снижаться и цены на АЗС в некоторых районах России: по данным СМИ, это уже наблюдается в Нижегородской, Иркутской области, Приморском крае.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — приводит РИА Новости мнение Сигала.

По его словам, текущее снижение цен на бензин продиктовано событиями на международной арене, но при этом сдерживающим фактором их падения, а также и фактором будущего роста будет недавний рост ключевой ставки Центробанка РФ до 20%,

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого ряд стран ввел новые санкции. Так, США ввели запрет на импорт нефти, ряда нефтепродуктов.