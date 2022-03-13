ЛОР рассказала о допустимом времени прослушивания музыки в наушниках

Время прослушивания музыки в наушниках не должно превышать четырех часов в неделю, предупредила врач-оториноларинголог Алена Агаркова.

Прежде всего врач подчеркнула, что снижение остроты слуха отмечается при интенсивности звука более 75 дБ. Предельно допустимый уровень громкости при этом составляет 80 дБ. Болевые ощущения возникают при 130–140 дБ, а при 160 дБ — разрыв барабанной перепонки, что приведет как к поражению слухового нерва, так и к нарушению звукопроведения.

Поэтому крайне важно соблюдать время использования наушников и контролировать громкость звука, заключила специалист, приводят «Известия» слова Агарковой.

Вставные наушники являются одним из безопасных вариантов, если следить за громкостью звука, так как звук от них не идет внутрь напрямую, а отражается от стенок канала, отметила врач

Внутриканальные наушники создают в слуховом проходе герметизацию, поэтому звуковая волна не расходится частично в пространстве, а напрямую попадает на барабанную перепонку. Накладные наушники не обладает шумоизоляцией, поэтому несут определенный вред органу слуха.

Полноразмерные и мониторные с закрытой акустикой обладают функциями шумоподавления, что позволяет слушать музыку на относительно безопасных уровнях громкости. Сама их конструкция исключает агрессивное воздействие на органы слуха.