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Марафон фильмов про Бонда пройдет на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Спектр: 007»

Фильмы про спецагента Джеймса Бонда с Дэниелом Крейгом покажут на ТВ-3 в воскресенье, 13 марта. Киномарафон стартует в 13 часов, сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет марафон бондианы фильм «Казино Рояль» – 21-й фильм серии, за основу которого был взят самый первый приключенческий роман об агенте 007, написанный в 1952 году.

В «Казино» агент 007, у которого пока ещё даже нет «лицензии на убийство», получает серьезное спецзадание – выйти на след международной террористической организации, спонсируемой финансовым гением преступного мира Ле Шиффром.

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В 16.00 ТВ-3 покажет «Квант милосердия» — прямое продолжение «Казино рояль», вышедшее к столетию Яна Флеминга. По сюжету Бонд продолжит разоблачать членов тайной организации «Квант» и сразится с одним из самых опасных из них — Домиником Грином.

В 18.15 состоится премьера «007: Координаты «Скайфолл» — самого успешного фильма за всю историю бондианы. В картине на Бонде в этот раз лежит важная миссия: завладеть жестким диском, где хранятся данные британских агентов, внедрённых в крупнейшие террористические организации.

Завершит марафон в 21.15 еще одна премьера – «007: Спектр». Этот фильм — прямое продолжение «Скайфолла», в котором шпион Ее Величества постарается добраться до верхушки загадочной организации «Спектр» и отомстить, в то время как сама британская секретная служба окажется на грани расформирования.

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