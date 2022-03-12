Полина Гагарина спела «Выше головы» дуэтом с девочкой на «Голосе»

Девочка Валерия Шевченко выступила на детском «Голосе», но не прошла слепые прослушивания. Полина Гагарина предложила юной певице спеть с ней дуэтом.

Шевченко выступала на слепых прослушиваниях с песней группы «А’Студио» «Бегу к тебе». К девочке никто не повернулся. Во время разговора Полина Гагарина спросила, есть ли у нее что-то еще в репертуаре. Лера Шевченко спросила, можно ли ей исполнить «Выше головы» вместе с певицей.

Гагарина вышла на сцену и исполнила свою песню в дуэте с девочкой. «Я за будущее страны спокойна», — сказала Гагарина после совместного выступления. «Классно спела», — добавил Баста.

После сцены ведущий Дмитрий Нагиев посоветовал ребенку не торопиться петь про боль утраты и потери, а выбирать в репертуар песни про счастье и успех.