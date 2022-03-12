Гагарина вспомнила томские откармливания на «Голосе»

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Уроженка Томска Софья Кныш выступила на слепых прослушиваниях детского «Голоса», но к ней никто не повернулся.
Софья Кныш исполнила на слепых прослушиваниях песню «I Want to Break Free» группы Queen. Наставники не повернулись к девочке, и она не прошла в следующий этап проекте. Но сумела показать другие свои таланты: она станцевала, вызвав восхищение у жюри.
В разговоре с наставниками Кныш сказала, что родилась в Томске, и передала привет городу. Полина Гагарина вспомнила, что недавно была в Томске. «Меня там откармливали, откармливали, откармливали. И почти откормили. Немного осталось», — пошутила Гагарина, передав томичам привет.
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