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Гагарина вспомнила томские откармливания на «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Уроженка Томска Софья Кныш выступила на слепых прослушиваниях детского «Голоса», но к ней никто не повернулся.

Софья Кныш исполнила на слепых прослушиваниях песню «I Want to Break Free» группы Queen. Наставники не повернулись к девочке, и она не прошла в следующий этап проекте. Но сумела показать другие свои таланты: она станцевала, вызвав восхищение у жюри.

В разговоре с наставниками Кныш сказала, что родилась в Томске, и передала привет городу. Полина Гагарина вспомнила, что недавно была в Томске. «Меня там откармливали, откармливали, откармливали. И почти откормили. Немного осталось», — пошутила Гагарина, передав томичам привет.

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