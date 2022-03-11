Кремль отверг возможность дефолта России

Условий для дефолта России как таковых сейчас нет, если только они не будут создаваться для страны искусственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях», — приводит ТАСС слова Пескова.

В среду Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», что отражает его мнение о высоких рисках суверенного дефолта.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг выступила с утверждением, что возможен дефолт России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

Глава Минфина России Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с кабмином заявил, что за последние две недели западными странами против России развернута, по сути, финансовая и экономическая война.

По его словам, именно Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед РФ, заморозив золотовалютные резервы страны.