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Кремль отверг возможность дефолта России

Источник:
ТАСС
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Фото: Pavel Kazachkov from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Условий для дефолта России как таковых сейчас нет, если только они не будут создаваться для страны искусственно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы с вами уже слышали заявления наших руководителей финансовых ведомств — Минфина и так далее — о готовности и наличии необходимого запаса прочности для выплаты всех внешних долгов в рублях», — приводит ТАСС слова Пескова.

В среду Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», что отражает его мнение о высоких рисках суверенного дефолта.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг выступила с утверждением, что возможен дефолт России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

Глава Минфина России Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с кабмином заявил, что за последние две недели западными странами против России развернута, по сути, финансовая и экономическая война.

По его словам, именно Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед РФ, заморозив золотовалютные резервы страны.

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