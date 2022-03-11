Сомнолог перечислила правила дневного сна для бодрости

Дневной сон, чтобы взбодриться, должен длиться или 10 минут, или полтора часа, рассказала сомнолог Кира Притчард.
По мнению Притчард, дневной сон должен длиться около 90 минут — это полный цикл сна. Если такой возможности нет, лучше поспать 10-12 минут, сообщила сомнолог изданию Metro.
Специалист назвала лучшим временем для дневного сна момент через шесть-восемь часов после пробуждения. Позже можно столкнуться с проблемами с засыпанием ночью.
По словам Притчард, для сна нужно найти темное, тихое и прохладное место. Если такого нет, можно использовать маску для глаз и беруши.
Чтобы быстрее уснуть, сомнолог посоветовала дыхательное упражнение: лежа с закрытыми глазами, нужно медленно вдохнуть и выдохнуть, затем на вдохе напрягать мышцы тела, а на выдохе расслаблять.
Если после дневного сна человек проснулся уставшим и разбитым, специалист предложила прогуляться на солнце, выпить небольшую чашку чая или кофе и умыть лицо прохладной водой.
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