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Сомнолог перечислила правила дневного сна для бодрости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дневной сон, чтобы взбодриться, должен длиться или 10 минут, или полтора часа, рассказала сомнолог Кира Притчард.

По мнению Притчард, дневной сон должен длиться около 90 минут — это полный цикл сна. Если такой возможности нет, лучше поспать 10-12 минут, сообщила сомнолог изданию Metro.

Специалист назвала лучшим временем для дневного сна момент через шесть-восемь часов после пробуждения. Позже можно столкнуться с проблемами с засыпанием ночью.

По словам Притчард, для сна нужно найти темное, тихое и прохладное место. Если такого нет, можно использовать маску для глаз и беруши.

Чтобы быстрее уснуть, сомнолог посоветовала дыхательное упражнение: лежа с закрытыми глазами, нужно медленно вдохнуть и выдохнуть, затем на вдохе напрягать мышцы тела, а на выдохе расслаблять.

Если после дневного сна человек проснулся уставшим и разбитым, специалист предложила прогуляться на солнце, выпить небольшую чашку чая или кофе и умыть лицо прохладной водой.

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