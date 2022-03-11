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Умер экс-солист группы «Отпетые мошенники»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © otpetyemoshenniki, vk.com/otpetyemoshenniki

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров (псевдоним Том Хаос) умер в возрасте 50 лет, причина смерти выясняется.

Концертный директор исполнителя Линар Сафиуллин сообщил ТАСС, что Зинуров умер 10 марта в Санкт-Петербурге. А по данным Telegram-канала Baza, тело музыканта нашли в его доме в деревне Капорки Дмитровского района.

Следственный комитет Московской области также сообщает, что в доме деревни Капорки было обнаружено тело 50-летнего мужчины без признаков криминальной смерти.

«По предварительным данным это солист одной из музыкальных поп-групп», — говорится в сообщении. Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины.

Вячеслав Зинуров родился 20 октября 1971 года. До основания «Отпетых мошенников» он был членом группы «Неоновый мальчик». Певец был солистом группы «Отпетые мошенники» с 1996 по 2021 год. В ее состав кроме Зинурова входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. После ухода из группы Зинурова заменил Алексей Радченко.

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