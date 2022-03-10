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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Рогозин предсказал «развал» МКС

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA

Международная космическая станция «развалится» до 2030 года без вложения колоссальных денег в ее ремонт, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится. Ее ресурс 15 лет. Посчитайте, от 1998 года 15 лет давно прошли», — цитирует Рогозина ТАСС.

По словам главы «Роскосмоса», в случае продления эксплуатации могут появиться риски для экипажа, в связи с этим нужно вложить «колоссальные деньги» в ремонт станции. При этом Рогозин не видит в этом смысла в условиях западных санкций.

В настоящее время Россия рассматривает вариант создания отдельной орбитальной станции, которая сможет проходить через Северный полюс через каждые полтора часа и через любую точку планеты каждые двое суток.

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года. Предполагается, что 2031 году срок ее службы завершится, она начнет медленно снижаться, после чего войдет в атмосферу. Ее обломки должны упасть в южной части Тихого океана.

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какая передовая, работали бы там всеми возможными средствами , больше гладят точечно и выжидают. Котел...

pepelmetal

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