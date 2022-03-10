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Главы МИД России и Украины встретились в Турции

Источник:
РБК
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Фото: Пресс-служба Президента РФ / CC BY 4.0

Министры иностранных дел России, Украины и Турции Сергей Лавров, Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу начали переговоры, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Встреча министров проходит на полях дипломатического форума в Анталье. По словам Чавушоглу, провести переговоры предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. С этой инициативой он выступил во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Украина заинтересована в достижении договоренностей с Россией по трем пунктам — прекращение огня, освобождение территорий и решение гуманитарных вопросов, приводит РБК слова Кулебы.

Россия ожидает, что Украина вернется к нейтральному статусу, пропишет в Конституции отказ от вступления в какие-либо военные блоки, признает Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча министров иностранных дел России и Украины состоялась после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций, которые прошли в Белоруссии.

Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров и возможном прекращении огня на время эвакуации в этих местах и доставке продуктов и лекарств в зоны боевых действий.

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