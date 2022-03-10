Депутаты выступили за послабления в наказании за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы предложили разграничить понятия «скрытие» и «оставление» места ДТП, сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов в Telegram.

По действующим нормам КоАП, если водитель покинул место ДТП, его ждет наказание — до полутора лет лишения прав или административный арест до 15 суток.

Депутаты предложили внести в Кодекс изменения, установив административную ответственность в зависимости от причиненного в результате ДТП ущерба и действия водителя, виновного в аварии.

Будут разграничены понятия «скрытие» и «оставление» места ДТП. Жесткие санкции должны остаться для водителей, которые специально уезжают с места, где произошла авария, в том числе с серьезными последствиями.

«Предлагаем называть это "скрытием". Если же ущерба практически нет и место аварии покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили) — это уже "оставление". В этом случае можно смягчить ответственность: ввести штраф или лишение прав до трех месяцев», — пояснил Нилов.

Он также сообщил, что инициативу направили в правительство на заключение.