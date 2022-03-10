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Путин потребовал разобраться с ситуацией со срочниками на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны России сообщило, что обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в частях российской армии, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины», — сказал Песков

По его словам, «по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания».

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Оборона #Оружие #Конфликты
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