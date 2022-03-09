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«Авангард» первый раз проиграл «Ак Барсу» в серии плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Четвертая игра серии плей-офф чемпионата КХЛ завершилась победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 3:2, для выхода в полуфинал «Авангарду» осталось одержать одну победу.

Счет в матче открыл «Авангард», шайбу казанцам забросил Никита Сошников. Через семь минут счет сравнял Илья Сафонов из «Ак Барса».

Во втором периоде казанцы вырвались вперед благодаря шайбе Стивена Кэмпфера. Под конец 20-минутки страсти накались: соперники устроили эмоциональную драку, заработав обоюдные удаления за грубость.

В третьем периоде за три минуты до окончания матча счет сравнял Кирилл Семенов. Победителя игры и четвертьфинала «восточки» пришлось определять в овертайме, где благодаря Дмитрию Кагарлицкому казанская команда одержала победу.

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