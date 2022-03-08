Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет

Президент Владимир Путин объявил, что с 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с детьми от восьми до 16 лет. Их размер пока не уточняется.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — цитирует РБК Путина. Первые выплаты поступят в мае.

Путин напомнил, что в стране уже действуют ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами с детьми в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают одинокие родители, которые воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Путин не исключал появления в России новых мер поддержки семей с детьми. По словам президента, государство должно в течение нескольких лет создать соответствующую систему, чтобы помогать родителям уже на этапе беременности матери и вплоть до выпуска ребенка из школы.