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Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу

Источник:
Sibnet.ru
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«Пухляш» из Little Big, актер Дмитрий Красилов на Байкале снимался в новом тревел-шоу телеканала «Муз-ТВ», он сообщил об этом в соцсетях.

На своей странице в Instagram Красилов рассказал, что видео в Бурятии будут снимать трэвел-шоу для телеканала Муз-ТВ. Видео было снято в этнокомплексе «Степной кочевник».

«Байкал — место силы! Ты заряжаешь не только мощью, но и красивыми фоточками! Не правда ли? Хотели бы побывать там?», — написал Красилов.

Красилов прославился после появления в шоу «Танцы на ТНТ». Затем он снялся в клипе группы Little Big на песню Uno. Зрители прозвали его «Пухляшом».


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