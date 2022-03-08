Мэр Красноярска спел для женщин песню Магомаева

Мэр Красноярска Сергей Еремин вместе с Красноярским камерным хором спел песню Муслима Магомаева «Королева красоты» в честь 8 марта, музыкальную открытку он опубликовал в соцсетях.

«Да, я не певец, но от всей души подпевал парням из Красноярского камерного хора! Потому что уверен: наши красноярочки – самые обаятельные, самые душевные!», — написал Еремин.

Он отметил, что удивить женщин 8 марта достаточно сложно, поэтому решил сделать музыкальную открытку.

В комментариях под видео девушки написали много слов благодарности и отметили, что песня подняла им настроение.