НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Мэр Красноярска спел для женщин песню Магомаева

Источник:
Sibnet.ru
286 0

Мэр Красноярска Сергей Еремин вместе с Красноярским камерным хором спел песню Муслима Магомаева «Королева красоты» в честь 8 марта, музыкальную открытку он опубликовал в соцсетях.

«Да, я не певец, но от всей души подпевал парням из Красноярского камерного хора! Потому что уверен: наши красноярочки – самые обаятельные, самые душевные!», — написал Еремин.

Он отметил, что удивить женщин 8 марта достаточно сложно, поэтому решил сделать музыкальную открытку.

В комментариях под видео девушки написали много слов благодарности и отметили, что песня подняла им настроение.

Еще по теме
Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары
Эксперты нашли обилие дрожжей в польских конфетах
Похолодание придет в Сибирь на 8 марта
Сибиряков призвали собирать грибы и ягоды ради дохода
смотреть все
Сибирь #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
08.03.2022 13:09
info.sibnet.ru
Фильмы и кинозалы: жизнь после санкций
06.03.2022 21:32
info.sibnet.ru
«Одиннадцать молчаливых мужчин»: наши футболисты англичан наказали
18.02.2022 10:12
info.sibnet.ru
Главные фильмы 2021 года, которые стоит пересмотреть
01.01.2022 20:37
Самое популярное
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет
Макрон призвал с уважением относиться к России и ее народу
Российская армия объявила режим тишины на Украине
Переговоры России и Украины завершились «подвижками»
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

лачинов

Для начала бы ввести само понятие часовой оплаты, в том числе и минимальной, вместо идиотского МРОТ и...

VALGOR

Деньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)

MaximKS

и оставить фашистов не добитыми?

ForYouTube

Красавчик, так их всех толерантных
Sibnet.Ru