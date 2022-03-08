Аллерголог рассказал о симптомах непереносимости глютена

Врач аллерголог-иммунолог Анастасия Цывкина рассказала, какие симптомы помогут выявить наличие пищевой аллергии на глютен и целиакии.

Глютен, или клейковина, — это растительный белок, который содержится в пшенице, ячмене, ржи и их производных. Клейковина опасна для людей с непереносимостью этого вещества — целиакией.

«При пищевой аллергии на глютен организм реагирует, как правило, в течение нескольких минут или часов после употребления продукта, содержащего растительный белок. Симптомы аллергии появляются сразу и не имеют накопительного эффекта, что помогает выявить ее наличие», — Сказала РИА Новости диетолог.

Среди симптомов аллергии на глютен, Цывкина перечислила тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, высыпания на коже, кожный зуд, отек Квинке, заложенность носа, слизистые выделения из носа, приступы затрудненного дыхания и, в редких случаях, анафилаксию.

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По словам специалиста, вторую болезнь — целиакию — довольно трудно выявить по симптоматике. «При наличии целиакии нет специфических признаков, и клиническая картина весьма разнообразна. Симптомы могут возникать постепенно и при употреблении продуктов, содержащих глютен, усиливаться», — пояснила она.

По ее словам, при целиакии может наблюдаться плохой набор массы тела у грудничков и детей младшего возраста, снижение массы тела у подростков и взрослых, вздутие живота, сильная диарея, плохой аппетит, анемия.



