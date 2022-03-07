Россия готова прекратить спецоперацию «в любой момент»

Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очередной раунд переговоров России и Украины пройдет 7 марта на польско-белорусской границе. Российская делегация уже прибыла на место.

«Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент», — цитирует Reuters Пескова.

Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».

Кроме того, по словам Пескова, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».