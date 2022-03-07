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Мальчик из Белоруссии очаровал наставников детского «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Владислав Груздев из Белоруссии выступил на слепых прослушивания детского «Голоса» и очаровал всех наставников проекта.

Юный артист исполнил на слепых прослушиваниях песню Валерия Меладзе «Салют, Вера!». Первым к мальчику развернулись Баста и Егор Крид, затем Полина Гагарина.

Баста произнес пронзительную речь, чтобы заполучить Груздева в свою команду. Егор Крид напророчил певцу большой успех на проекте. Рэпер решил, что своим выступлением певец уже обеспечил себе огромную армию фанаток.

Владислав Груздев выбрал команду Егора Крида, расстроив Басту. Полина Гагарина призналась, что у нее не было шансов заполучить артиста в команду.

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