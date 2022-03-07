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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия узнала о роли США в создании ядерного оружия на Украине

Источник:
РИА Новости
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Фото: Nuclear Regulatory Commission from US / CC BY 2.0

Украина получила плутоний, позволяющий вести работу по созданию ядерного взрывного устройства, заявил представитель одного из компетентных ведомств России.

«Для ускорения этих НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. По имеющейся информации, США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона», — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, ключевая роль в этих работах отводилась Национальному научному центру Харьковский физико-технический институт. Его научная база позволяет проводить исследования по изучению ядерных материалов и проводить расчеты, применимые в ядерно-оружейной области, сказал источник.

«Содействие Центру в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии», — уточнил собеседник агентства.

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По данным компетентных ведомств России, в работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле и ряд других профильных научных учреждений.

Ранее о существовании подобной угрозы заявил президент России Владимир Путин. «Теперь (на Украине) заговорили о том, чтобы прибрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей!» — сказал он.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.
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