Российские артисты «разгулялись» по соцсетям

Российские музыканты и актеры, напугавшись запретом Instagram, пытаются активно продвигать другие соцсети. После массового перехода в Telegram, они вспомнили про станицы во «ВКонтакте».

После первых санкций запада из-за военной спецоперации России на Донбассе появились опасения, что Meta закроет в России Instagram. Вскоре из-за блокировки Facebook со стороны Роскомнадзора Instagram стал работать медленнее.

Артисты, у которых большая аудитория в Instagram, начали массово продвигать Telegram-каналы, опасаясь, что соцсеть больше не сможет адекватно функционировать. Например, Ольга Бузова за несколько дней увеличила число подписчиков с 58 до 180 тысяч.

В пятницу звезды массово начали зазывать подписчиков в соцсеть «ВКонтакте». Они публикуют в сториз Instagram QR-коды своих страниц, чтобы «на всякий случай не потеряться».

При отсутствии концертов из-за политической ситуации, для многих звезд соцсети остаются единственным способом оставаться на плаву. Артисты активно публикуют рекламные посты, продвигая самую разную продукцию — от еды до техники и услуг.