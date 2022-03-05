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Российские артисты «разгулялись» по соцсетям

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские музыканты и актеры, напугавшись запретом Instagram, пытаются активно продвигать другие соцсети. После массового перехода в Telegram, они вспомнили про станицы во «ВКонтакте».

После первых санкций запада из-за военной спецоперации России на Донбассе появились опасения, что Meta закроет в России Instagram. Вскоре из-за блокировки Facebook со стороны Роскомнадзора Instagram стал работать медленнее.

Артисты, у которых большая аудитория в Instagram, начали массово продвигать Telegram-каналы, опасаясь, что соцсеть больше не сможет адекватно функционировать. Например, Ольга Бузова за несколько дней увеличила число подписчиков с 58 до 180 тысяч.

В пятницу звезды массово начали зазывать подписчиков в соцсеть «ВКонтакте». Они публикуют в сториз Instagram QR-коды своих страниц, чтобы «на всякий случай не потеряться».

При отсутствии концертов из-за политической ситуации, для многих звезд соцсети остаются единственным способом оставаться на плаву. Артисты активно публикуют рекламные посты, продвигая самую разную продукцию — от еды до техники и услуг.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

pepelmetal

На маленьком острове, который 1/3 всей Земли

Disobedient

Может старушка вместе с зелей употребила. Он тоже в хламину выступал.Оговорилась, Британию имела введу....

ВЕРЕЩАГИН

"то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран"Недостран ?!!! Китай возражае !!!...
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