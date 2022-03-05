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Мужчины скупили кастрюли и сковородки перед 8 марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Michiel1972 из нидерландский Википедия / CC-BY-SA-3.0

Новосибирские мужчины бросились покупать сковородки и кастрюли перед 8 марта, также в качестве подарков приобретали шоколад цветы и косметику, сообщает Wildberries.

Самый популярной покупкой мужчин в Новосибирской области станут букеты и цветочные композиции. Накануне праздника растет спрос на сковородки — в феврале в регионе он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль — на 82%. Продажи кухонных комбайнов выросли на 129%, мультиварок — на 103%.

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Спрос на фигурный шоколад в Новосибирской области вырос на 296% год к году, на конфеты – на 63%, а пастилы приобрели на 176% больше. Продажи мягких игрушек перед 8 марта выросли на 29% год к году.

Среди популярных подарков к Международному женскому — косметика и парфюмерия: больше всего в штуках россияне приобрели косметики для ванн (+324%), подарочных наборов косметики (+84%) и духов (+77%).

В подарок для своих возлюбленных и членов семьи мужчины в регионе приобретают различную ювелирную продукцию — ее продажи выросли на 32%. Самые востребованные украшения — кольца, браслеты и подвески, а также ювелирные броши.

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pepelmetal

Россию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?

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Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

Disobedient

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