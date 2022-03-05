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Политическое ток-шоу «Кто против?» выйдет на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Общественно-политическое ток-шоу «Кто против?» с Дмитрием Куликовым начнут показывать по будням на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

В новой программе будут обсуждать главные события дня. Авторы проекта обещают зрителям, что в эфире не будет крика и истерик, что присуще многим политическим шоу.

«Только точный анализ, разные точки зрения, взвешенные аргументы и всегда профессиональные эксперты», — говорится в анонсе ток-шоу.

Ток-шоу «Кто против?» будет выходить с 9 марта по будням в 14:55 на телеканале «Россия».

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pepelmetal

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Disobedient

«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...

pepelmetal

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