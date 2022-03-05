Политическое ток-шоу «Кто против?» выйдет на «России»

Общественно-политическое ток-шоу «Кто против?» с Дмитрием Куликовым начнут показывать по будням на канале «Россия», сообщила пресс-служба телеканала.

В новой программе будут обсуждать главные события дня. Авторы проекта обещают зрителям, что в эфире не будет крика и истерик, что присуще многим политическим шоу.

«Только точный анализ, разные точки зрения, взвешенные аргументы и всегда профессиональные эксперты», — говорится в анонсе ток-шоу.

Ток-шоу «Кто против?» будет выходить с 9 марта по будням в 14:55 на телеканале «Россия».