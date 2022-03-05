Торговым сетям разрешили ограничить продажу товаров в одни руки

Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, сообщает пресс-служба Минпромторга.
«Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами», — говорится в сообщении.
Возможность ограничения поддержали Минпромторг и Минсельхсоз. Такая мера направлена на то, чтобы обеспечить россиян доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой. Ретейлеры рассчитывают, что ограничение поможет в борьбе с перекупщиками.
«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — сообщили в Минпромторге.
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