«Брат» и «Брат 2» заменят «Морбиуса» в российских кинотеатрах

Компания «Наше кино» выпустит в российский кинопрокат «Золотую коллекцию» фильмов телекомпании СТВ, среди них «Брат» и «Брат 2».

Картины «Брат» и «Брат 2» выйдут на большие экраны 24 марта, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на прокатчика. Ранее на эту дату была назначена премьера фильма «Морбиус», но из-за прекращения сотрудничества с Россией крупных американских киносетей, релиз кинокомикса и других фильмов отменили.

С 7 апреля в повторном прокате стартует блокбастер «Салют-7» Клима Шипенко. Также в широкий прокат выйдут другие фильмы компании: «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфей», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар».

Для детской аудитории в прокат выпустят анимационные проекты студии «Мельница». Среди них шесть частей франшизы «Три богатыря», все мультфильмы «Иван Царевич и Серый волк».

Другие дистрибьютеры тоже планируют выпустить в кинопрокат старые фильмы. Среди новых «старых» фильмов — «Холоп», «Человек божий», «Ван Гог. С любовью, Винсент».