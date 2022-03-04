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«Брат» и «Брат 2» заменят «Морбиуса» в российских кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат»

Компания «Наше кино» выпустит в российский кинопрокат «Золотую коллекцию» фильмов телекомпании СТВ, среди них «Брат» и «Брат 2».

Картины «Брат» и «Брат 2» выйдут на большие экраны 24 марта, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на прокатчика. Ранее на эту дату была назначена премьера фильма «Морбиус», но из-за прекращения сотрудничества с Россией крупных американских киносетей, релиз кинокомикса и других фильмов отменили.

С 7 апреля в повторном прокате стартует блокбастер «Салют-7» Клима Шипенко. Также в широкий прокат выйдут другие фильмы компании: «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфей», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар».

Для детской аудитории в прокат выпустят анимационные проекты студии «Мельница». Среди них шесть частей франшизы «Три богатыря», все мультфильмы «Иван Царевич и Серый волк».

Другие дистрибьютеры тоже планируют выпустить в кинопрокат старые фильмы. Среди новых «старых» фильмов — «Холоп», «Человек божий», «Ван Гог. С любовью, Винсент».


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